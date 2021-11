Am Mittwoch, 17. November 2021, ist die Ampelanlage an der Kreuzung Virnsberger Straße / Sigmundstraße wegen eines Kabelschadens ausgefallen, teilt der Servicebetrieb Öffentlicher Raum Nürnberg (Sör) mit. Um die Verkehrssicherheit zu gewährleisten, gibt es Einschränkungen in der Verkehrsführung: Auf der Sigmundstraße kann in beiden Richtungen nur geradeaus gefahren und rechts abgebogen werden, das Linksabbiegen in die Virnsberger Straße ist gesperrt, teilt die Stadt Nürnberg mit.

Aus der Virnsberger Straße heraus kann aus beiden Fahrtrichtungen nur nach rechts abgebogen werden. Im Kreuzungsbereich gilt Tempo 30. Die Reparatur des Schadens wird voraussichtlich bis Mittwoch, 24. November, dauern. Aufgrund möglicher Lieferschwierigkeiten kann es jedoch zu Verzögerungen kommen.