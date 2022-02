Die Ampelanlage an der Kreuzung Von-der-Tann-Straße / Witschelstraße ist zurzeit bis auf Weiteres außer Betrieb. Wie die Stadt Nürnberg erklärt, regle die Polizei den Verkehr vor Ort. Das Steuergerät der Ampelanlage wurde am Samstag oder Sonntag, 12. oder 13. Februar 2022, "durch Fremdverschulden zerstört", es müsse ersetzt werden.

Voraussichtlich am Dienstag, 15. Februar, werde Sör deshalb zunächst eine mobile Ampelanlage an Stelle der Polizeiregelung vor Ort aufstellen, um für Fußgängerinnen und Fußgänger eine sichere Querung der von der Tann-Straße zu ermöglichen. In der Witschelstraße und der Leyher Straße würden Spuren gesperrt.

Ortskündige Autofahrer werden gebeten, die Unfallstelle weiträumig zu umfahren. Wann die Ampelanlage repariert und wieder in Betrieb genommen werden kann, sei zurzeit noch offen, da der Lieferzeitpunkt für das neue Steuerungsgerät noch nicht feststehe.