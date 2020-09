Jugendlicher bedroht Polizeibeamte mit Eisenstange. Wie die Polizei Mittelfranken am Sonntag mitteilt, ist am Freitagnachmittag (18. September 2020) ein alkoholisierter 14-Jähriger im Nürnberger Stadtteil Gostenhof in Gewahrsam genommen worden.

Gegen 13.40 Uhr teilten Betreuer einer Jugendeinrichtung im Nürnberger Stadtteil Gostenhof der Polizei mit, dass mehrere Jugendliche in der Einrichtung randalieren würden. Beim Eintreffen der alarmierten Streifenbesatzungen, wurden diese von einem 14-Jährigen mit einer Eisenstange bedroht, mit unflätigen Ausdrücken beleidigt und bespuckt.

Randale in Nürnberger Jugendeinrichtung: 14-Jährige geht auf eintreffende Polizisten los

Der mit über einem Promille alkoholisierte 14-Jährige wurde in einem günstigen Augenblick überwältigt und vorläufig festgenommen. Personen kamen hierbei nicht zu Schaden.

Der Jugendliche muss sich nun unter anderem wegen des Verdachts des Tätlichen Angriffs auf Polizeibeamte, der Beleidigung und der versuchten Körperverletzung verantworten. Zudem wurde er in die Obhut einer fachärztlichen Klinik übergeben.

