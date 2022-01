Im Zuge des städtischen Aktionsprogramms „Klein, aber fein“ wird in der Gibitzenhofstraße der Platz an der Einmündung Linnestraße aufgewertet. Die Umsetzung dieses neuen Pocket Parks hat der Stadtplanungsausschuss des Nürnberger Stadtrats am Donnerstag, 20. Januar 2022, beschlossen, wie die Stadt Nürnberg mitteilt.

Die etwa 450 Quadratmeter große Freifläche, die durch drei große Bestandsbäume geprägt ist, wird um eine Jungbaumpflanzung ergänzt, die bestehenden Wege bleiben erhalten und durch die Beseitigung eines kleinen Längsparkstreifens entsteht mehr Platz für den angrenzenden Baum. Die Ausbaukosten in Höhe von 65 000 Euro werden im Zuge der Städtebauförderung finanziert. Die Planung erfolgt durch das Stadtplanungsamt, die Umsetzung durch den Servicebetrieb Öffentlicher Raum Nürnberg (Sör).

Der Platz liegt im Stadterneuerungsgebiet Gibitzenhof, Steinbühl-West, Rabus. Ziel der Stadterneuerung ist es hier, Grün- und Freiflächen zu schaffen. Aus dieser Kernaufgabe heraus wurde das Projekt im Zuge des Aktionsprogramms „Klein, aber fein“ auf den Weg gebracht. „Eine größere Fläche für einen Stadtteilpark steht aktuell nicht zur Verfügung“, so Planungs- und Baureferent Daniel F. Ulrich. „Daher zielt das Aktionsprogramm auf kleinere Flächen ab, diese zu identifizieren und aufzuwerten, um dadurch an verschiedensten Stellen im Stadtteil mit möglichst einfachen Maßnahmen kurzfristig Impulse setzen zu können.“

Vergangenes Jahr wurden innerhalb des Programms „Klein, aber fein“ bereits die Linggstraße aufgewertet und auch der Pocket Park an der Ludwigshafener Straße soll der Öffentlichkeit im Mai 2022 zugänglich gemacht werden. „Öffentliche Räume sind wichtige Orte, an denen Menschen zusammenkommen können. Hier findet Vernetzung, Interaktion und soziales Miteinander statt“, so Bürgermeister Christian Vogel. „Gerade die Pandemie hat gezeigt, wie wichtig Orte sind, in denen man sich problemlos treffen kann.“

Auch Bürgerinnen und Bürger können mitgestalten. Das Förderprogramm „Mehr Grün für Nürnberg“ bezuschusst die Begrünung privater Hof-, Fassaden- und Dachflächen in den Nürnberger Stadterneuerungsgebieten.