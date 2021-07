Zu den „Aki Träumchen“ laden am Samstag, 24. Juli 2021, von 13 bis 18 Uhr, sechs Nürnberger Aktivspielplätze (Akis) Kinder und ihre Familien ein. Die Veranstaltung ersetzt den 34. Sommernachtstraum, der in diesem Jahr noch nicht wieder wie gewohnt mit allen zusammen auf dem Wasserspielplatz am Wöhrder See stattfinden kann. Das teilt die Stadt Nürnberg mit.

Folgende Akis und die Spielmobile haben sich ein tolles Alternativprogramm überlegt:

Aktivspielplatz Tunnelstraße, Schloßäckerstraße 25;

Abenteuerspielplatz, Amselstraße 5;

Aktivspielplatz Fuchsbau, Muggenhofer Straße 118;

Aktivspielplatz Mammut, Schoppershofstraße 23;

Aktivspielplatz, Grünewaldstraße 24a;

Naturspielplatz, Siegfriedstraße 9.

Ob Vogelhausbau, Hüttenwerkelei, Graffitisprayen, Seed-Bombs-Kugeln, Lagerfeuer, Bewegungsspiele, Kräfteprüfung oder Wasseraktionen – jeder Platz hat sich etwas Schönes überlegt und für die Kinder vorbereitet. Natürlich ist auch wieder für das leibliche Wohl zu familienfreundlichen Preisen gesorgt.

Zudem gibt es auf jedem Aki eine artistische Wanderkünstler-Vorführung und ein sportliches Aki-Battle. Groß und Klein können neben Ruhm und Ehre auch noch einen tollen Preis für ihren Aktivspielplatz gewinnen. Die Sparkasse Nürnberg spendet den drei Akis, deren Gäste in den Disziplinen Seilspringen, Hula-Hoop-Schwingen oder Ping-Pong-Halten die Nase vorne haben, ein Hochbeet samt Bepflanzung.



Alle Angebote finden außen statt und entfallen bei schlechtem Wetter. Beim Besuch der „Aki-Träumchen“ gelten die pandemiebedingten Abstands- und Hygieneregeln und es sind Kontaktdaten zur Nachverfolgung zu hinterlegen. Vor Ort in Nürnberg herrscht in einigen Bereichen Maskenpflicht, für Kinder ab 6 Jahren eine Mund-Nasen-Bedeckung, für Jugendliche ab dem 15. Lebensjahr und Erwachsene eine medizinische OP- oder FFP2-Maske.

Weitere Informationen im Internet unter: Internet www.sommernachtstraum.nuernberg.de.