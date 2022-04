Bei der Familienführung „Schätze der Stadtgeschichte“ können sich Kinder ab 6 Jahren mit ihren Angehörigen auf eine abenteuerliche Schatzsuche begeben. Der Rundgang beginnt am Sonntag, 1. Mai 2022, um 14.30 Uhr im Stadtmuseum im Fembo-Haus, Burgstraße 15, so die Stadt Nürnberg.

Im Mittelalter gehörte Nürnberg zu den bedeutendsten Städten Europas. Doch warum war das so? Mit kniffligen Rätseln, spannenden Geschichten und lustigen Spielen suchen Klein und Groß nach den Schätzen der Nürnberger Stadtgeschichte und entdecken dabei die große Vergangenheit der Stadt.

Die Führung in Kooperation mit dem Kunst- und Kulturpädagogischen Zentrum der Museen in Nürnberg läuft jeweils um 14.30 Uhr auch an den Sonntagen 19. Juni, 24. Juli, 21. August, 18. September, 16. Oktober und 20. November.

Die Teilnahme kostet 3 Euro zuzüglich zum Museumseintritt von 6 Euro, ermäßigt 1,50 Euro. Kinder und Jugendliche bis 16 Jahre zahlen keinen Aufschlag. Vor Ort gelten stets die aktuellen bayerischen Corona-Bestimmungen.