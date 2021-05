Der Servicebetrieb Öffentlicher Raum Nürnberg (Sör) saniert den Bierweg zwischen der Hausnummer 117 und der Einmündung Tannenbergstraße. Von Montag, 31. Mai, bis Sonntag, 27. Juni 2021, ist der Bierweg im genannten Bereich für die Fahrbahnsanierung halbseitig gesperrt. Es gilt eine Einbahnstraßenregelung in Fahrtrichtung Äußere Bayreuther Straße. Das teilt die Stadt Nürnberg mit

In Richtung Flughafen wird der Verkehr über Äußere Bayreuther Straße, Ziegelsteinstraße und Marienbergstraße umgeleitet. Fußgängerinnen und Fußgänger können die Baustelle durchgängig passiere, heißt es. Der Radverkehr wird großräumig umgeleitet, Sör bittet darum, die entsprechende Beschilderung zu beachten.

Sanierung des Bierwegs in Nürnberg: Diese Arbeiten werden erledigt

Zunächst wird vom 31. Mai bis zum 15. Juni die südliche Fahrbahnhälfte des Bierwegs saniert, der Verkehr wird über die nördliche Fahrbahnhälfte geführt. Vom 16. bis zum 27. Juni wechseln die Arbeiten und die Verkehrsführung auf die andere Seite. Anlieger südlich des Baufelds, zwischen Bierweg und Äußerer Bayreuther Straße, werden gebeten, auf die Beschilderung zu achten – es werde immer wieder zu Änderungen der Zufahrtsmöglichkeiten kommen.

Aufgrund von Asphaltierungsarbeiten sind einzelne Sperrungen der anliegenden Stichstraßen sowie der einmündenden Straßen notwendig. Die Anwohnerinnen und Anwohner wurden hierüber per Postwurfsendung informiert. Auch unter www.soer.nuernberg.de sind die genauen Zeiten der einzelnen Sperrungen zu finden.

Im Zuge der Sanierung werden die Asphaltschichten in der Fahrbahn erneuert und dabei die Radfahrstreifen verbreitert. Daneben werden zwei Mittelinseln sowie Parkbuchten eingerichtet, außerdem wird die Randsteinführung saniert. Die vier Bushaltestellen der Linien 30 und 31 in diesem Abschnitt werden barrierefrei ausgebaut und mit einem Blindenleitsystem ausgestattet. So wird die Situation für Radfahrerinnen und Radfahrer sowie den Linienbusverkehr verbessert.