Seit Montagvormittag (28.06.2021) wird der 71-jährige Rentner Gerhard S. aus dem Nürnberger Stadtteil Leyh vermisst. Die Polizei bittet um Hinweise aus der Bevölkerung, wie das Polizeipräsidium Mittelfranken mitteilte.

Der Senior wurde am Montagmorgen von seinen Angehörigen bei der Polizei als vermisst gemeldet. Herr S. ist aufgrund einer Verletzung am Bein auf einen Rollator angewiesen. Es ist nicht auszuschließen, dass er sich in hilfloser Lage befindet oder ärztlicher Hilfe bedarf.

71-Jähriger vermisst: Wer hat Gerhard S. gesehen?

Gerhard S. wird wie folgt beschrieben:

Etwa 170 cm groß,

75 kg schwer

Kurzes, grau meliertes Haar

Zuletzt bekleidet mit einer blauen Schlafanzughose mit dünnen hellen Streifen sowie einem blauen T-Shirt mit Knopfleiste

Er trägt zudem einen auffälligen frischen Verband am linken Bein

Sachdienliche Hinweise zum Verbleib des Mannes nimmt der Kriminaldauerdienst unter der Telefonnummer 0911 2112 – 3333 oder jede andere Polizeidienststelle sowie der Notruf 110 entgegen.