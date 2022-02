Seit Mittwochnachmittag (23. Februar 2022) gilt der 62-jährige Tuodor Donev als vermisst. Er wurde zuletzt von seiner Tochter in Nürnberg am Gewerbemuseumsplatz in der Nähe des Kinos "Cinecitta" gesehen, bevor sie ihn aus den Augen verlor.

Laut Angaben der Polizeiinspektion Bamberg-Land hat der 62-Jährige in Nürnberg keine Kontaktadressen. Seine Wohnanschrift befindet sich in Heiligenstadt. Der Vermisste könnte sich nach polizeilichen Erkenntnissen im Bereich Bamberg/Nürnberg aufhalten.

62-Jähriger aus Heiligenstadt seit mehreren Tagen vermisst

"Er ist geistig eingeschränkt, desorientiert und vermutlich mit der Situation überfordert", beschreibt die Polizei. Auffallend sei sein langsamer und schwerfälliger Gang. Zudem spreche er nur Bulgarisch und könne sich nicht auf Deutsch verständigen.

Der Vermisste wird folgendermaßen beschrieben:

Er ist etwa 1,65 Meter groß und zwischen 85 und 90 Kilogramm schwer;

er hat kurze schwarz-graue Haare, keinen Bart und trägt keine Brille;

er war zuletzt mit einer dunkelblauen Winterjacke, einer schwarzen Jogginghose und braunen Schuhen bekleidet.

Hinweise zu seinem Aufenthaltsort nimmt die Polizeiinspektion Bamberg-Land unter der Telefonnummer 0951/9129-310 oder der Notrufnummer 110 entgegen.