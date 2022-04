In der Nürnberg kam es am Dienstag (29. März 2022) zu einem Angriff in der Innenstadt. Wie das Polizeipräsidium Mittelfranken berichtet, ging gegen 18.30 Uhr eine 53-Jährige in der Königstorpassage zielgerichtet auf eine Frau zu, griff ihr an den Hals und drückte sie zu Boden.

Als die Frau schrie, ließ die Angreiferin von ihr ab und entfernte sich. Danach lief sie auf eine weitere Frau zu, ein weiterer mutmaßlicher Angriff wurde jedoch von Zeugen verhindert. Beamten der Polizei Nürnberg-Mitte konnten die 53-Jährige noch vor Ort festnehmen.

Betrunkene greift Frau in Nürnberg an

Auch in der Dienststelle verhielt sie sich weiterhin aggressiv. Die Verdächtige versuchten einen Beamten ins Gesicht zu schlagen, was dieser abwehren konnte. Ein Alkoholtest ergab einen Wert von etwa 1,5 Promille bei der Frau.

Die 53-Jährige wurde in Gewahrsam genommen. Es wird unter anderem wegen Körperverletzung und tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte gegen sie ermittelt. Das Opfer der betrunkenen Frau war beim Eintreffen der Polizei bereits weg. Die Polizei bittet die Geschädigte, sich unter der Telefonnummer 0911 2112-6115 zu melden.

Vorschaubild: © Nikolas Pelke (Symbolfoto)