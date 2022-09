Nürnberg: Mann soll Obdachlosen zu Tode geprügelt haben

"Wuchtige Faustschläge": Wehrloser Wohnungsloser stirbt an heftigen Blutungen

Mann war bekannt: "Bereits vorher durch Gewaltakte in Erscheinung getreten"

Ein 49-jähriger Mann muss sich am Landgericht Nürnberg-Fürth verantworten. Im Raum steht, dass er einen Obdachlosen zu Tode geprügelt haben soll. Der Mann war zuvor schon gewalttätig aufgefallen.

Ein 49 Jahre alter Mann muss sich seit Dienstag am Landgericht Nürnberg-Fürth verantworten, weil er einen am Boden liegenden, wehrlosen Mann zu Tode geprügelt haben soll. Sowohl der Angeklagte als auch das zur Tatzeit im September vergangenen Jahres 41 Jahre alte Opfer hätten der Nürnberger Wohnungslosenszene angehört, hieß es in der Anklage der Staatsaanwaltschaft. Der Angeklagte war bereits vor der Tat durch Gewaltakte in Erscheinung getreten und war auch während der Untersuchungshaft auffällig geworden. Er wurde von Wachleuten mehrfach gefesselt in den Gerichtssaal geführt.

Am Tag der Tat hatte der Anklage zufolge das spätere Opfer an seinem Schlafplatz unter einer Brücke in der Nürnberger Innenstadt gelegen. Wegen körperlicher Gebrechen war er nicht mobil. Der Angeklagte sei unvermittelt auf ihn zugegangen und habe ihm mehrmals mit der Faust auf die Rippen geschlagen. Dem Opfer seien mehrere Rippen gebrochen worden. Zudem hätten die wuchtigen Faustschläge innere Blutungen verursacht, die zum Tod des Mannes geführt hätten.

Die Anklage lautet auf Körperverletzung mit Todesfolge. Für den Prozess am Landgericht sind neun Verhandlungstage anberaumt. Ein Urteil wird am 10. Oktober 2022 erwartet.