Nachdem die meisten Corona-Beschränkungen zum Samstag, 2. April 2022, enden, werden die Dienststellen mit Parteiverkehr – damit auch das Bürgeramt Mitte in der Äußeren Laufer Gasse 25 – hierauf unmittelbar reagieren, erklärt die Stadt Nürnberg.

Ab dem Montag, 4. April, würden die Zugangsregelungen entsprechend verändert:

Wie insgesamt in den Parteiverkehrsdienststellen der Stadt Nürnberg

bleibe es dabei, dass im Gebäude eine medizinische Maske (FFP 2 oder OP) getragen werden müsse Die Vorlage von Impf- oder Testnachweisen seinicht mehr erforderlich.

Der Zugang zum Wartebereich sei künftig wieder für mehr Besucherinnen und Besucher gleichzeitig möglich, das heißt, die Wartezonen würden wieder ausgelastet

Die Stadt Nürnberg appelliere dabei an alle Bürgerinnen und Bürger, eigenverantwortlich zu handeln und weiterhin sich selbst und andere zu schützen. Besuche ohne Termin im Bürgeramt Mitte seien täglich möglich. Das Bürgeramt Mitte werde weiterhin das Terminkontingent ausweiten.

Da bis Ostern bereits viele Termine ganztags fest gebucht seien, werde ab Dienstag, 19. April in der Folge ein Besuch beim Bürgeramt Mitte täglich auch ohne Termin möglich sein. Nach den Osterfeiertagen könnten Bürgerinnen und Bürger dann jeden Vormittag für alle Anliegen auch ohne Termin vorbeikommen.

Montags, mittwochs, donnerstags und freitags sei dies ab 8 Uhr bis 12.30 Uhr, dienstags ab 10 Uhr bis 14 Uhr möglich; danach würden Termine vergeben und bearbeitet. Je nach Zuspruch und verfügbaren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern müsse gegebenenfalls mit längeren Wartezeiten gerechnet werden, letztlich könne nur eine begrenzte Zahl an Bürgerinnen und Bürgern bedient werden.

Über den auf den ausgegebenen Nummern-Tickets aufgedruckten QR-Code könne mit dem Smartphone abgerufen werden, wie viele Bürgerinnen und Bürger noch vorher an der Reihe seien. Dadurch müsse nicht zwingend vor Ort gewartet werden.

Falls das Anliegen weniger dringlich sei und eine Vorsprache mit Termin bevorzugt werde, ständen dafür an den Nachmittagen auch für das Bürgeramt Mitte sowie an den weiteren Standorten zu den jeweiligen Öffnungszeiten weiterhin online buchbare Termine zur Verfügung, die stetig ausgeweitet würden, so die Stadt.

Bereits gebuchte Termine könnten wie geplant wahrgenommen werden. Nachdem die Nachfrage wohl hoch sein werde, bittet das Bürgeramt darum, nicht unmittelbar dringende Angelegenheiten erst nach einer Anfangsphase der Spontanbesuche zu erledigen oder Termine zu buchen.

Ebenso ab dem 19. April würden verfügbare Termine täglich online gestellt. Die konzentrierte Terminvergabe am Freitag werde nicht fortgeführt, sodass es künftig täglich möglich sein wird, Termine nicht nur für denselben Tag, sondern auch für die kommenden Wochen zu buchen.

Die Vormittagsöffnung für spontane Besuche bleibe zunächst auf das Bürgeramt Mitte beschränkt. Die Bürgerämter Nord, Ost und Süd würden nach ersten Erfahrungen auch entsprechend auf die Corona-Erleichterungen reagieren.