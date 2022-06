Nürnberg vor 26 Minuten

Polizeieinsatz

32-Jähriger bei Auseinandersetzung mit Messer angegriffen - Polizei sucht nach Zeugen

Am Donnerstag (16.06.2022) wurde die Polizei in Nürnberg alarmiert und in die Innenstadt gerufen. Dort fanden die Beamten einen 32-Jährigen, der offenbar mit einem Messer verletzt worden war. Jetzt sucht die Polizei nach Zeugen.