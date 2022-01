Ein banaler Streit endete in Nürnberg mit einem Rettungseinsatz: Ein 24- und 29-jähriger Mann trafen am Donnerstagabend (27. Januar 2022) gegen 23.10 Uhr in einem Tunnel am Nürnberger Hauptbahnhof aufeinander. Weil keiner der beiden dem anderen auf der drei Meter breiten Treppe aus dem Weg gehen wollte, kam es zu einer handfesten Auseinandersetzung.

Die Begegnung führte zu einem Streit zwischen den beiden Männern, der eskalierte, als der 24-Jährige sein Gegenüber mit einem Schulterwurf zu Boden brachte. Dabei schlug der 29-Jährige mit dem Kopf auf dem Boden auf und verlor kurzfristig das Bewusstsein, wie die bisherigen Ermittlungen der Bundespolizei und Auswertungen von Videoaufnahmen ergaben.

Mann attackiert 29-Jährigen in Nürnberg und ruft dann selbst den Rettungsdienst

Der 24-Jährige setzte daraufhin selbst einen Notruf ab. Der verständigte Rettungsdienst behandelte die Platzwunde am Kopf und brachte den Verletzten ins Nürnberger Klinikum. Laut Angaben der Polizei waren beide Männer betrunken. Ein Ermittlungsverfahren wegen Körperverletzung wurde eingeleitet.