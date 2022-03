In der Nacht zum Sonntag (13. März) wurde die Bundespolizei in einer Diskothek am Nürnberger Hauptbahnhof zu einer sexuellen Belästigung sowie mehreren Schlägereien gerufen, wie die Bundespolizeiinspektion Nürnberg mitteilte.

Gegen 0.55 Uhr wurde eine Streife der Bundespolizei vom Sicherheitsdienst der Diskothek im Nürnberger Hauptbahnhof darüber informiert, dass ein Mann eine Frau sexuell belästigt haben soll. Nach bisherigem Erkenntnisstand kam ein 33-Jähriger einer 24-Jährigen auf der Tanzfläche zu Nahe. Dabei umfasste der Mann laut Polizeibericht mehrfach die Hüfte der Frau. Im weiteren Verlauf soll er seine Hand in die Hose der jungen Frau geschoben und diese unsittlich berührt haben. Die Bundespolizei hat gegen den mutmaßlichen Täter ein Ermittlungsverfahren wegen sexueller Belästigung eingeleitet.

Mehrere Schlägereien im Laufe der Party-Nacht

Eine Streife der Bundespolizei wurde gegen 4.20 Uhr in der Westhalle am Nürnberger Hauptbahnhof auf einen Mann aufmerksam, der eine blutende Verletzung am Auge hatte. Ersten Ermittlungen zufolge gerieten eine 22-Jährige und eine 23-Jährige in der Diskothek in Streit. Dieser gipfelte in einer Schlägerei, wobei sich die Kontrahentinnen kratzten und schlugen.

In diese Auseinandersetzung griffen ein 22-Jähriger und ein 29-Jähriger ein, was dazu führte, dass der Jüngere dem Älteren mit der Faust aufs Auge schlug und diesen dabei verletzte. Der Verletzte wurde von den Beamten erstversorgt und anschließend von dem herbeigerufenen Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht. Das genaue Ausmaß der Verletzung ist nicht bekannt. Die Bundespolizei hat Ermittlungsverfahren wegen Körperverletzung eingeleitet.

Gegen 4.50 Uhr sprach ein 26-Jähriger eine Streife der Bundespolizei im Eingangsbereich der Diskothek an und zeigte eine Körperverletzung an: Ein bislang unbekannter Täter habe ihn laut Polizei im Raucherbereich der Diskothek mit der Faust ins Gesicht geschlagen. Der junge Mann erlitt durch den Faustschlag eine blutende Nase sowie eine geschwollene Lippe. Eine ärztliche Versorgung des Verletzten war nicht notwendig. Auch in diesem Fall hat die Bundespolizei ein Ermittlungsverfahren wegen Körperverletzung eingeleitet.