Nürnberg vor 52 Minuten

Festnahme

22-Jähriger in dunkler Nürnberger Innenstadtgasse brutal angegriffen - Täter wird angefeuert

In Nürnberg wurde in der Nacht auf Samstag (23. April 2022) ein 22-Jähriger in einer Gasse in der Innenstadt unvermittelt angegriffen. Bei der brutalen Attacke wurde der Täter noch von Freunden angefeuert.