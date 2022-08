Nürnberg vor 1 Stunde

Gewalttat

21-Jähriger in Nürnberger Innenstadt brutal verprügelt – Polizei bittet um Hinweise

Am Wochenende ist es in der Nürnberger Innenstadt zu einer brutalen Gewalttat gekommen. Die Täter konnten in der Nacht auf Samstag jedoch entkommen. Die Polizei sucht nun nach Zeugen.