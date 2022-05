Am Montagabend (16. Mai 2022) hat ein 20-Jähriger im Nürnberger Stadtteil Tullnau versucht, einem Polizeibeamten in den Oberschenkel zu beißen. Dabei wurde ein weiterer Beamte leicht verletzt.

Gegen 22.15 Uhr ging bei der Einsatzzentrale des Polizeipräsidiums Mittelfranken eine Mitteilung darüber ein, dass ein unbekannter Mann im Bereich eines Mehrfamilienhauses in der Norikerstraße auf dem Boden schlafen soll, zudem soll sich der Mann übergeben haben. Alarmierte Polizeibeamte trafen den 20-Jährigen dort an und erteilten ihm einen Platzverweis. Allerdings wurde dieser den Beamten gegenüber immer aggressiver, weshalb er schließlich in Gewahrsam genommen werden musste.

20-Jähriger wird aggressiv - und will Polizisten beißen

Hierbei versuchte der junge Mann dann einen der Beamten in den Oberschenkel zu beißen und verletzte zudem einen weiteren Beamten am Finger. Bei dem 20-Jährigen konnten die Polizisten eine geringe Menge Betäubungsmittel finden.

Er muss sich nun unter anderem wegen des Verdachts des tätlichen Angriffs auf Polizeibeamte, der Beleidigung sowie eines Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz strafrechtlich verantworten. Da der Mann keinen festen Wohnsitz in der Bundesrepublik Deutschland nachweisen kann, stellte die Staatsanwaltschaft Haftantrag gegen den Tatverdächtigen.

Vorschaubild: © Handschellen, Polizei, Festnahme, festgenommen, Gefängnis, Krimineller, Verbecher, gefasst, Verfolgung, Fahndung Symbolfoto: SZ Photos/Adobe Stock (259484597)