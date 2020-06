Zwei Verletzte in Nürnberg nach gewaltsamem Konflikt unter Männern: Am Dienstagabend (16. Juni 2020) führte eine tätliche Auseinandersetzung im Stadtteil Wetzendorf zu einem Polizeieinsatz. Mehrere Streifenwagen rückten an, weil ein 19-Jähriger zwei ältere Männer angegriffen und verletzt hatte. Dies berichtet die Polizei.

Demnach eskalierte gegen 20 Uhr der Streit zwischen einem 19-jährigen Mann und zwei Bewohnern einer Sozialpension in der Erlanger Straße. Dabei ging der 19-Jährige schließlich mit einem hölzernen Stuhlbein auf seine 55 und 61 Jahre alten Kontrahenten los und schlug mehrfach auf diese ein.

Gefährliche Körperverletzung: Polizeistreifen nehmen Angreifer (19) fest

Die beiden Angegriffenen erlitten unter anderem Kopf- und Gesichtsverletzungen, die in einem Krankenhaus behandelt werden mussten.

Die Polizei rückte mit mehreren Streifen an und nahm den 19-jährigen Angreifer fest. Gegen ihn wird nun wegen gefährlicher Körperverletzung ermittelt.

Weil der Festgenommene offenkundig betrunken war, musste er sich einer Blutentnahme unterziehen. Da der Tatverdächtige keinen festen Wohnsitz vorweisen kann, wird er am Mittwoch (17. Juni 2020) auf Anordnung der Staatsanwaltschaft einem Ermittlungsrichter vorgeführt. Dieser soll über die Anordnung der Untersuchungshaft entscheiden.

