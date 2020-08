Tödlicher Badeunfall in Mittelfranken: Am Freitagabend (21.08.2020) kam es am Wöhrder See in Nürnberg zu einem Unfall mit Todesfolge. Laut Bericht des Polizeipräsidiums Mittelfranken war ein 17 Jahre alter Jugendlicher am südlicher Ufer baden - im Bereich der Norikusbucht ging er plötzlich unter.

Kurz nach 20.00 Uhr wurde die Einsatzzentrale der Polizei über den Vorfall informiert. Die alarmierten Einsatzkräfte begannen mit der Hilfe mehrere Ersthelfer umgehend, nach dem 17-Jährigen zu suchen. Ein Hubschrauber der Polizei sowie Taucher der Nürnberger Berufsfeuerwehr unterstützten die Suche.

Jugendlicher stirbt nach Badeunfall im Wöhrder See

Die eingesetzten Taucher konnten den Jugendlichen schließlich am Grund des Sees orten und zogen ihn ans Ufer. Der Rettungsdienst leitete sofort Maßnahmen zur Wiederbelebung ein und der 17-Jährige wurde anschließend in ein Krankenhaus gebracht.

In der Nacht zum Samstag verstarb er jedoch in der Klinik. Weshalb der junge Mann im See unterging, ist bislang unklar und wird von der Kriminalpolizei ermittelt. Der Kriminaldauerdienst Mittelfranken war für die ersten polizeilichen Maßnahmen am Unfallort zuständig.

Badeseen in Franken fordern immer wieder Menschenleben: In Unterfranken rutschte ein Mann von einer "Schwimmnudel" ab und ging unter - jede Hilfe kam zu spät.