Polizeieinsatz in Nürnberg: In der Freitagnacht (07. Oktober 2022) hat ein 17-Jähriger gegen 23.30 Uhr einen Sicherheitsangestellten bedroht. Der Vorfall ereignete sich im Nürnberger Stadtteil Zerzabelshof, auf einem Parkplatz unweit der Diskothek in der Regensburger Straße.

Laut Angaben des Polizeipräsidiums Mittelfranken näherte sich der Jugendliche dem Sicherheitsangestellten von hinten an und richtete dann unvermittelt eine Pistole auf ihn.

17-Jähriger flüchtet in Wald - Motiv für die Tat bislang unklar

Der 39-jährige Angestellte rief über Funk Unterstützung, woraufhin der Jugendliche in ein Waldstück am Valznerweiher flüchtete. Die Polizei leitete umgehend eine große Fahndung mit mehreren Streifenwagen und Unterstützungskommandos ein. Auch Diensthunde und ein Polizeihubschrauber kamen zum Einsatz.

Die Suche nach dem Tatverdächtigen endete erfolgreich: Gegen 01.00 Uhr nachts nahmen die Einsatzkräfte den 17-Jährigen widerstandslos fest. Allerdings trug dieser nicht mehr die zuvor verwendete Pistole bei sich. "Eine durchgeführte Absuche des betroffenen Waldstücks nach der Pistole verlief zunächst ebenfalls ergebnislos", bilanziert die Polizei.

Dem alkoholisierten 17-Jährigen wurde einer Blutentnahme und einer erkennungsdienstlichen Behandlung unterzogen. Anschließend brachten ihn die Polizisten zu seinen Eltern. Gegen den Jugendlichen laufen nun Ermittlungen wegen Bedrohung und eines Verstoßes gegen das Waffengesetz. Über das Motiv für die Tat und den Verbleib der Pistole herrscht bislang Unklarheit.

Vorschaubild: © pixabay/Skitterphoto