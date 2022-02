Am Mittwochabend, 23. Februar 2022, wurde eine 16-Jährige in einem Discounter im Nürnberger Hauptbahnhof sexuell belästigt. Das teilte die Bundespolizeiinspektion Nürnberg mit. Die Identität des Täters ist bislang unbekannt.

Zwei Zeuginnen berichteten der Bundespolizei, dass sie gegen 21.15 Uhr in einem Discounter an der Kasse anstanden. Dabei beobachteten sie einen Mann, der ein etwa 16 Jahre altes Mädchen immer wieder bedrängte. Der Mann ließ von der Jugendlichen nicht ab und soll ihr unter anderem an das Gesäß gefasst haben.

Mann soll aggressiv reagiert haben, als ihn die Security angesprochen hat

Ein Mitarbeiter des Sicherheitsdienstes, der in dem Discounter zugegen war, soll den Mann daraufhin angesprochen haben, worauf dieser sofort aggressiv reagiert haben soll.

Die Jugendliche vertraute sich den beiden Zeuginnen an, die sie daraufhin zur U-Bahnstation begleiteten. Die Belästigte stieg in eine U-Bahn Richtung Fürth ein. Zur Klärung der genauen Tatumstände und Ergreifung des Täters wird die Jugendliche gesucht.

Die Bundespolizei beschreibt die etwa 16-Jährige wie folgt:

Ca. 16 Jahre, dunkle mittellange Haare, europäisches Aussehen, schlank, ca. 165 cm groß, schwarze Mund-Nasen-Bedeckung, blaues Oberteil, blaue Jacke, dunkle Hose, weiße Schuhe.

Der bislang unbekannte Täter wird so beschrieben:

Er ist zwischen 175 und 185 cm groß, athletische Figur, europäisches Aussehen, kurzgeschorene Haare, Dreitagebart, olivgrüne Jacke, beige Hose, schwarze Schuhe.

Die Bundespolizei Nürnberg ermittelt und bittet die Jugendliche, sich zu melden. Zudem werden Zeugen, die sachdienliche Hinweise zur Identifizierung des bislang unbekannten Täters geben können gebeten sich bei der Bundespolizei Nürnberg zu melden. Die Telefonnummer lautet: 0911 205551-0 .