Nürnberg vor 1 Stunde

Prügelei

16-Jährige tritt Mädchen gegen den Kopf und zerstört Smartphone: Polizei sucht Zeugen

In der Nacht von Freitag (23. Juli) auf Samstag (24. Juli) sind zwei 16-Jährige in Nürnberg in Streit geraten. Die eine warf die andere daraufhin zu Boden und trat ihr gegen den Kopf. Im Anschluss warf sie das Smartphone des Mädchens auf den Asphalt.