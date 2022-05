Knapp 140.000 Menschen erlebten bei der 21. Blauen Nacht in der Nürnberger Altstadt ein leuchtendes Kunst- und Kulturfest, wie die Stadt Nürnberg mitteilt.

Befürchtungen von Entwöhnungseffekten bestätigten sich nicht, im Gegenteil: Die 21. Ausgabe erzielte mit rund 13.000 verkauften Tickets für die Angebote in den verschiedenen Museen, Theatern und Off-Locations wie Parkhäusern, Höfen, gesperrten Straßen und Firmenarealen eines der besten Ergebnisse in der Geschichte dieser Traditionsveranstaltung. Und dennoch attestierte die Polizei trotz hohen Andrangs der Veranstaltung eine ausgesprochen gelassene Stimmung.

"Blaue Nacht" in Nürnberg: Beeindrucke Show auf Fassade der Kunstvilla

Den mit 5.000 Euro dotierten Publikumspreis der N-Ergie für den Internationalen Blaue-Nacht-Kunstwettbewerb gewann das Künstler-Kollektiv VEB Lichtbildklub aus Nürnberg und Fürth. Sie beeindruckten das Publikum, das über 13 Projekte abstimmen konnte, mit der Mapping-Show "Nachts vorm Museum“ an der Fassade der Kunstvilla.

Das Resultat ist auch deshalb bemerkenswert, weil die Kunstvilla in der Blumenstraße nicht auf einer innerstädtischen Laufachse liegt.

Die Blaue Nacht wird vom Projektbüro im Geschäftsbereich Kultur im Zusammenspiel mit über 50 Kultureinrichtungen organisiert. Dazu gehören Staatstheater Nürnberg, Germanisches Nationalmuseum, Deutsches Museum Nürnberg, Neues Museum Nürnberg, DB Museum ebenso wie verschiedene Kulturzentren, Galerien und Clubs. Insgesamt sind mit und in der Blauen Nacht etwa 3.000 Aktive involviert.

Kulturbürgermeisterin begeistert: "Ich freue mich sehr"

Die Kulturbürgermeisterin der Stadt Nürnberg, Julia Lehner, unterstreicht dies: "Ich freue mich sehr, dass die Neugier vieler Menschen, ihre Lust, wieder gemeinsam Kunst und Kultur zu erleben, so überbordend zum Ausdruck gekommen sind."

Höchst zufrieden zeigte sich auch das ausführende Projektbüro. "Besser geht’s nicht“, meint Andreas Radlmaier, der Leiter des Projektbüros. "Die diesjährige Ausgabe war ein Jahrgang voller Licht und Überraschung, voller entspannter Fröhlichkeit.“

Er verwies darauf, dass 2022 fast 20 Lichtkunst-Projekte an verschiedenen Stellen zu erleben waren und damit das Publikum förmlich in Licht baden konnte. Die neue Leiterin der Blauen Nacht, Simone Ruf, lobte die durchgehend hohe Qualität und den Variantenreichtum der verschiedenen Beiträge, die in Summe etwa 450 Stunden Programm ergaben. Viele Angebote waren nach ihrer Aussage ausverkauft, etwa im Planetarium und die Fahrten in Historischen Straßenbahnen.

Im kommenden Jahr ist Die Blaue Nacht für den 5. und 6. Mai 2023 geplant.