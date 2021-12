Am Dienstagnachmittag, dem 14. Dezember 2021, wurde auf dem Gelände des alten Südbahnhofs an der Brunecker Straße in Nürnberg bei Bauarbeiten eine Bombe aus dem Zweiten Weltkrieg gefunden. Es handelt sich um eine 120 kiloschwere Fliegerbombe mit Aufschlagzünder, berichtet ein Sprecher der Stadt Nürnberg gegenüber inFranken.de.

Der Evakuierungsradius beträgt 300 Meter. Dieses Gebiet betrifft rund 300 Anwohner, die evakuiert werden müssen. Wann die Sprengstoffexperten allerdings ihre Arbeit aufnehmen, ist noch unklar. Die Entschärfung ist laut dem Sprecher der Stadt Nürnberg zwischen späten Nachmittag und frühen Abend geplant.

Dies ist eine Erstmeldung. Mehr Details liest du an dieser Stelle, sobald weitere Informationen vorliegen.