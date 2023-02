Der Trempelmarkt wurde im Dürer-Jahr 1971 aus der Taufe gehoben und findet seitdem zweimal pro Jahr in der Nürnberger Altstadt statt. Während der Corona-Pandemie in den Jahren 2020 und 2021 musste der Trempelmarkt komplett abgesagt werden. Erst ab dem Jahr 2022 konnte er wieder stattfinden. Wie die Stadt Nürnberg erklärt, gibt es im Frühjahr 2023 nun also die 100. Auflage des Trempelmarkts.

Alle Verkaufsplätze für den Jubiläums-Trempelmarkt am Freitag und Samstag, 12. und 13. Mai 2023, sind ab Mittwoch, 1. März, ab 10 Uhr, ausschließlich online unter www.nuernberger-maerkte.de erhältlich.

Die Zulassung (inklusive Platzkarte) zur Teilnahme am Trempelmarkt ist nicht übertragbar. Die ausgedruckte Platzkarte gilt als Nachweis über den Platzerwerb und ist am Verkaufsplatz aufzubewahren. Kann die Platzkarte bei Kontrollen nicht vorgezeigt werden, sind die Nürnberger Märkte berechtigt, die Verkaufsfläche neu zu berechnen.

Die Trempelflächen sind in Zonen unterteilt, innerhalb derer alle Standplätze einzeln nummeriert sind. Die Platzgrößen variieren von 6 bis 30 Quadratmetern, Interessentinnen und Interessenten können sich somit einen individuellen Platz aussuchen. Damit möglichst viele Bewerberinnen und Bewerber zum Zug kommen, wird pro Person nur eine Karte abgegeben.

Vorschaubild: © Nikolas Pelke (Archivbild)