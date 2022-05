Ein Streit unter Jugendlichen eskalierte am Montagabend (30. Mai) gegen 18 Uhr an der Kneipp-Anlage in der Postheimstraße (Neuhaus an der Pegnitz). Zwei 15-Jährige griffen einen 13-Jährigen aufgrund einer angeblichen Provokation an, würgten und zerrten ihn von einer Parkbank und traten auf ihn ein.

Das Opfer musste mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus eingeliefert werden. Glücklicherweise erlitt der Junge nur leichte Verletzungen und konnte nach ambulanter Behandlung mit seinen Eltern nach Hause entlassen werden. Nach umfangreichen Ermittlungen konnte schließlich die Identität der beiden Angreifer festgestellt werden, berichtete die PI Hersbruck. Auch zwei umstehende Zeugen, welche die Tat offensichtlich mit ihren Handys filmten, stehen im Fokus der Ermittler.

Vorschaubild: © Pixabay