Gewerkschaft ver.di kündigt weitere Streiks im öffentlichen Nahverkehr an

ÖPNV-Streik: Auch fränkische Städte sind von Arbeitsniederlegungen betroffen

Busse und Straßenbahnen in Nürnberg, Fürth, Bamberg und Schweinfurt fallen am Freitag (9. Oktober 2020) aus

Tarifkonflikt im öffentlichen Dienst: Beschäftigte fordern bessere Arbeitsbedingungen und mehr Geld

Update vom 05.10.2020, 15.25 Uhr: Erneute Warnstreiks im ÖPNV - vier fränkische Städte betroffen

Nutzer des öffentlichen Nahverkehrs müssen sich in dieser Woche erneut auf massive Einschränkungen gefasst machen. Der Grund: Die Beschäftigten im öffentlichen Dienst streiken erneut für bessere Arbeitsbedingungen und mehr Geld. Aus diesem Grund fallen am Freitag (9. Oktober 2020) etliche Busse und Bahnen abermals aus.

Auch Franken bleibt von den Begleiterscheinungen des bundesweiten Tarifkonflikts nicht verschont. An mehreren Orten fahren am Freitag weder Bus noch Straßenbahn. Laut Gewerkschaft ver.di sind folgende fränkische Städte von den Warnstreiks betroffen:

Bamberg

Fürth

Nürnberg

Schweinfurt



Bus- und Zugausfälle nur am Vormittag?

Bayernweit kommt der Nahverkehr am Freitag auch in München, Augsburg, Regensburg, Ingolstadt sowie Landshut weitgehend zum Erliegen. Auch wenn die Fahrgäste erneut die unmittelbaren Leidtragenden sein werden, richte sich der Streik nicht an sie. "Uns ist wichtig: Wir wollen nicht die Fahrgäste bestreiken, sondern die Arbeitgeber", sagte ver.di-Sprecher Kai Winkler am Montag (5. Oktober 2020). Aus diesem Grund sollen sich die Bus- und Zugausfälle nur bis zur Mittagszeit erstrecken. Inwieweit sich die Streikmaßnahmen auf den nachfolgenden Nahverkehr auswirken, bleibt gleichwohl abzuwarten.

Darum geht es: Knackpunkt des Tarifkonflikts sind laut ver.di die Arbeitsbedingungen im öffentlichen Nahverkehr. Die Gewerkschaft fordert bundesweit einheitliche Regelungen in Sachen Nachwuchsförderung und Entlastung sowie den Ausgleich von Überstunden und Zulagen für Schichtdienste. Die Gewerkschaft hat zu Arbeitsniederlegungen aufgerufen, um einen bundesweiten Tarifvertrag für rund 87.000 Beschäftigte im ÖPNV durchzusetzen. Laut ver.di stünden die Arbeitgeber einer solchen einheitlichen Regelung bislang ablehnend gegenüber.

Die Arbeitnehmervertreter schlagen indes Alarm - auch in Hinblick auf die Fahrgäste: „Auch die Zukunft des öffentlichen Nahverkehrs in Bayern steht auf dem Spiel“ betonte der ver.di-Vertreter Kai Winkler. „Es ist unverantwortlich gegenüber den Beschäftigten, angesichts des drohenden Fachkräftemangels einheitliche Regelungen zur Entlastung für die Beschäftigten zu verweigern.“ Personalmangel und hohe Krankenstände führten zudem immer häufiger zu Fahrtausfällen. „Wer immer wieder erlebt, dass er vergeblich an der Haltestelle steht oder der Anschluss nicht kommt, verliert das Vertrauen in den ÖPNV.“ so Winkler weiter.

"Oft bleibt nicht mal Zeit, um auf die Toilette zu gehen"

Durch die Schichtdienste seien insbesondere die Bus- und Bahnfahrer besonderen Belastungen ausgesetzt. "Ein gesundheits- und familienverträglicher Rhythmus ist so nicht möglich", lautet der Vorwurf vonseiten der Gewerkschaft. Vor allem in Ballungsräumen verschärfe sich die Belastung weiter: Hier führten der knapp bemessene Fahrplan, hohes Verkehrsaufkommen und steigende Fahrgastzahlen zum Verschwinden der Pausen. "Oft bleibt nicht mal Zeit, um auf die Toilette zu gehen."

Ver.di und der Beamtenbund dbb fordern für die bundesweit 2,3 Millionen Tarifbeschäftigten von Bund und Kommunen 4,8 Prozent mehr Geld - mindestens aber 150 Euro. Mitte September war die zweite Verhandlungsrunde ohne Ergebnis geblieben. Die dritte Verhandlungsrunde ist für den 22. und 23. Oktober angesetzt. Erst in der vergangenen Woche wurde in acht Städten in Franken gestreikt. Zuvor hatte es bereits Busfahrer-Streiks in Aschaffenburg, Coburg und Würzburg gegeben. Die Maßnahmen führten bisweilen zu chaotischen Verhältnissen.

Update vom 29.09.20, 13.09 Uhr: ÖPNV-Streik in Franken - so chaotisch ist Lage in Städten

ÖPNV-Streik sorgt zum Teil für chaotische Verhältnisse: In elf bayerischen Städten gibt es am Dienstag (29. September 2020) Warnstreiks im öffentlichen Personennahverkehr. Damit solle den laufenden Tarifverhandlungen Nachdruck verliehen werden, teilt die Gewerkschaft ver.di mit.

Bundesweit sind 87.000 Mitarbeiter aufgerufen, ihre Arbeit niederzulegen. In Bayern sind es circa 8500. Hintergrund des Streiks sei, dass die Vereinigung der kommunalen Arbeitgeber abgelehnt hat, mit der Gewerkschaft in Verhandlungen für einen bundesweiten Rahmentarifvertrag einzutreten, so Kai Winkler von ver.di. "Die Lage ist ernst, der Warnstreik ein deutliches Signal an die Arbeitgeber, Verhandlungen aufzunehmen."

In acht fränkischen Städten wird seit den frühen Morgenstunden gestreikt. Die Lage ist vielerorts chaotisch. Die Warnstreiks dauern bis Mittwochmorgen um 4 Uhr an.

Streik im öffentlichen Nahverkehr: Diese Städte sind betroffen

Aschaffenburg

Bamberg

Coburg

Erlangen

Fürth

Nürnberg

Schweinfurt

Würzburg

Warnstreik im Großraum Nürnberg

In der Stadt Nürnberg sind alle Linien – also das gesamte U-Bahn-, Straßenbahn- und Busnetz – betroffen. Der Streik-Fahrplan orientiert sich am NightLiner-Netz. Die ersten Busse sind auf 14 Linien im Einsatz. Diese starten und enden am Nürnberger Hauptbahnhof. Bis 21 Uhr fahren die Busse im 30-Minuten-Takt und ab 21 Uhr im Stundentakt.

Die Lage in Nürnberg ist laut der VAG seit 8 Uhr angespannt. Zuvor seien Straßen und Busse zwar gut besetzt, aber nicht überfüllt gewesen. Danach gab es zunehmend Probleme. Die Busse stehen mit den Autos im Stau. In der Nürnberger Innenstadt brauchte ein Bus zeitweise eine Stunde vom Plärrer bis zum Hauptbahnhof (1,7 Kilometer). Die Fahrer können durch die starken Verkehrsbeeinträchtigungen keine Pause machen, sind teilweise nicht am Ablöseort oder erscheinen nicht, um abzulösen. Seit 11 Uhr sei die Lage etwas entspannter, berichtet Elisabeth Seitzinger, Pressesprecherin der VAG. „Alle geplanten 50 Busse sind aktuell im Einsatz. Die Pünktlichkeit ist leider immer noch eingeschränkt.“ Man müsse jetzt abwarten, wie die Ablöse laufe.

Auch in Fürth fahren die U-Bahnen nicht. Die Busse verkehren im 30-Minuten-Takt auf Basis des NightLiner-Netzes mit den Linien N9, N17 und N18. Das teilt die "infrafürth" mit.

In Erlangen werden alle städtischen Linien durch private Verkehrsunternehmen abgedeckt. Die Busse fahren im Stundentakt. Damit reduzieren sich die täglichen Fahrten auf ein Drittel des normalen Betriebs, das teilen die Stadtwerke mit.

Die Polizei Mittelfranken beurteilt die Verkehrssituation am Dienstag kritisch. „Die Verkehrslage ist schlimm“, kommentiert Pressesprecher Michael Konrad. „Es gibt viele Staus, es ist schwer durchzukommen. Sowohl einwärts und auswärts sowie in der Innenstadt ist die Lage angespannt.“ Man erwarte, dass es zu den Stoßzeiten in den Abendstunden noch einmal schlimm werden wird.

Warnstreiks in Oberfranken

In Coburg wird der Stadtbusverkehr am Dienstag ganztägig eingestellt. Die Stadt- und Schulbusse verkehren erst wieder am Mittwoch, das teilen die Städtischen Werke auf ihrer Website mit.

Auch in Bamberg findet am Dienstag kein Busverkehr statt, das teilen die Stadtwerke Bamberg auf Facebook mit. Es wird keinen Ersatzverkehr geben.

Warnstreiks in Unterfranken

Die Lage in der unterfränkischen Stadt Würzburg ist ähnlich. In der Stadt werden den ganzen Tag keine Busse fahren, das teilt die Versorgungs- und Verkehrs-GmbH mit. Die Straßenbahnen fahren aber nach Plan.

