Wenn sich das Immunsystem gegen den eigenen Darm richtet, kommt es zu chronischen Entzündungen, die mit einem großen Leidensdruck der betroffenen Patientinnen und Patienten einhergehen. Ein Forschungsteam der Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg (FAU) hat, zusammen mit Forschern aus USA und Frankreich, einen neuen Behandlungsweg erforscht und dabei einen neuen Therapieansatz gefunden.

Die Ergebnisse wurden in der Fachzeitschrift „Gastroenterology“ veröffentlicht.

Forschende der FAU kommen zu vielversprechenden Ergebnissen

Colitis ulcerosa ist eine chronisch-entzündliche Darmerkrankung, die zu Durchfall, Darmblutungen und Krampfanfällen führt. Auslöser ist meist eine überschießende Immunantwort. Im Rahmen des Sonderforschungsbereichs (SFB) 1181 "Schaltstellen zur Auflösung von Entzündung" haben Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler der FAU um Prof. Dr. Markus Neurath, Lehrstuhl für Innere Medizin I und Direktor der Medizinische Klinik 1 - Gastroenterologie, Pneumologie und Endokrinologie, und PD Dr. Dr. Benno Weigmann herausgefunden, dass durch eine gezielte Blockade des Enzyms ITK bei Colitis ulcerosa die Produktion von entzündungsverursachenden Zytokinen bei T-Zellen verhindert und eine Entzündungsreaktion gestoppt werden kann.

"Unsere experimentellen Analysen bezüglich des Enzyms ITK haben gezeigt, dass eine zielgerichtete Blockade dieses Enzyms mit Inhibitoren oder siRNA bei der Behandlung von murinen chronischen Darmentzündungen wirksam ist und damit zukünftig als attraktive Therapieform im Menschen denkbar wäre ", sagt Kristina Lechner, Doktorandin in der Arbeitsgruppe von Dr. Weigmann.



Im SFB 1181 "Schaltstellen zur Auflösung von Entzündung" an der FAU gehen Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler aus unterschiedlichen Fachbereichen der Medizin und der Biologie den grundlegenden Mechanismen der Auflösung der Entzündungsreaktion auf die Spur und testen diese auf ihre klinische Bedeutung.

Mehr Informationen zum SFB 1181: http://www.sfb1181.forschung.fau.de



Originalpublikation: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34224738/

„Targeting of the Tec kinase ITK drives resolution of T cell-mediated colitis and emerges as potential therapeutic option in ulcerative colitis“