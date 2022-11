Energieversorger N-Ergie aus Nürnberg erhöht Strompreise

Auch Erdgas wird ab Januar 2023 für Kunden teurer

Die N-Ergie mit Hauptsitz in Nürnberg muss ihre Strom- und Erdgaspreise zum 1. Januar 2023 deutlich anheben, heißt es in einer aktuellen Pressemitteilung. Der regionale Energieversorger reagiert damit auf die Preissteigerungen an den Handelsmärkten, die er nicht länger abfangen könne. Im Großhandel hätten sich die Preise für Strom und Erdgas im Vergleich zum Vorjahr signifikant erhöht.

Preise für Erdgas und Strom bei N-Ergie steigen massiv - Versorger nennt Gründe

Die N-Ergie habe ihre Strompreise zuletzt zum 1. Januar 2020 angehoben. 2021 blieben die Preise laut des Unternehmens stabil. Gleichzeitig habe es eine Umstellung "auf 100 Prozent Ökostrom für alle Privatkund*innen" gegeben, heißt es. Zum 1. Januar 2023 erhöhe sich der monatliche Grundpreis beim Produkt Strom Smart "aufgrund steigender Netzentgelte um 0,99 Euro (brutto)", so der Versorger. Der Energiepreis steige hier bei einem durchschnittlichen Verbrauch von 23,49 Cent auf 44,77 Cent (brutto) pro Kilowattstunde (kWh).

Für einen Haushalt, der in diesem Tarif pro Jahr 3.500 kWh verbrauche, beliefen sich die monatlichen Mehrkosten ab Januar auf rund 63 Euro. Die monatlichen Kosten steigen demzufolge um rund 80 Prozent. Die deutliche Steigerung begründet die N-Ergie damit, dass sich die Strompreise des Unternehmens "aktuell auf einem im Vergleich sehr niedrigen Niveau befinden".

Der Energiepreis steige bei einem durchschnittlichen Verbrauch beim Produkt Erdgas Smart zum 1. Januar 2023 von 8,17 Cent auf 14,92 Cent pro kWh (brutto). "Neben den extrem gestiegenen Preisen an den Energiemärkten kommen hier unter anderem gestiegene Netzentgelte zum Tragen", so der Versorger. Für einen Haushalt, der in diesem Tarif pro Jahr 18.000 kWh verbrauche, beliefen sich die monatlichen Mehrkosten ab Januar auf rund 100 Euro. Das entspreche einer Steigerung um rund 74 Prozent, so das Unternehmen. In den Bruttopreisen sowie der Musterrechnung sei die Senkung der Mehrwertsteuer bereits berücksichtigt.

Neue Preise bei der N-Ergie ab 1. Januar 2023 - Abschläge werden automatisch angepasst

Über die Preisänderungen bei Strom und Erdgas informiere man "in einem persönlichen Anschreiben sowie über Anzeigen in den Tageszeitungen", die neuen Preise seien auf der Webseite der N-Ergie einsehbar. Aufgrund der "erheblichen Preisänderungen" passe der Versorger die Abschläge automatisch an.

Über die geänderten Abschläge informiere das Unternehmen in einem separaten Schreiben. "Kund*innen, die in Zahlungsschwierigkeiten kommen, sollten aktiv und frühzeitig auf die N-Ergie zukommen, damit gemeinsam eine Lösung gefunden werden kann", heißt es. Der Versorger sei sich "darüber bewusst, dass die gestiegenen Energiepreise eine enorme Belastung bedeuten".

"Haushalte, die es schaffen, ihren Wärmeverbrauch in den kommenden Monaten um mindestens zehn Prozent zu senken", belohne man "wahlweise mit einer Gutschrift in Höhe von 50 Euro oder einer höherwertigen Prämie für den regionalen ÖPNV im VGN", wirbt die N-Ergie.



