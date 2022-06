Am Donnerstagmittag (9. Juni 2022) ist in der Nürnberger Südstadt ein Streit zwischen mehreren Personen eskaliert. Das berichtet das Polizeipräsidium Mittelfranken. Ein 34-Jähriger wurde hierbei schwer verletzt.

Gegen 13.30 Uhr betrat ein 34-jähriger Mann mit Verletzungen eine Metzgerei in der Sperberstraße und bat um Hilfe. Zuvor war er nach derzeitigem Kenntnisstand mit zwei Personen im Bereich zwischen dem Maffeiplatz und der Frankenstraße in Streit geraten und hierbei womöglich mit einem Messer verletzt worden. Nun wurde ein 15-Jähriger festgenommen, der tatverdächtig ist, wie die Polizei mitteilt. Die Mordkommission bittet weiter um Zeugenhinweise.

Update vom 12. Juni 2022: Nach Messerattacke in Nürnberger Südstadt - Polizei nimmt 15-Jährigen fest

Der mit einem Messer attackierte Mann, der in einer Metzgerei in der Nürnberger Südstadt am Donnerstag (9. Juni 2022) schwer verletzt um Hilfe bat, ist nach Polizeiangaben in einem stabilen Zustand. Wie das Polizeipräsidium Mittelfranken mitteilt, gelang es der eingeschalteten Mordkommission, einen 15-jährigen Jugendlichen als Tatverdächtigen zu identifizieren. Wegen der Fahndung habe am Freitagnachmittag (10.06.2022) ein Polizeibeamter, welcher sich nicht im Dienst befand, den Gesuchten im Nürnberger Stadtgebiet erkannt.

Der Beamte habe daraufhin den Notruf gerufen und die alarmierten Einsatzkräfte zum Standort des Tatverdächtigen geführt. "Der 15-Jährige konnte durch die Einsatzkräfte widerstandslos festgenommen werden", heißt es aus dem Präsidium. Der Tatverdächtige sei auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Nürnberg-Fürth dem Ermittlungsrichter zur Prüfung der Haftfrage vorgeführt worden. Dieser erließ Haftbefehl gegen den 15-Jährigen wegen des Verdachts eines versuchten Tötungsdelikts, heißt es.

Zudem habe man im Rahmen der Ermittlungen nun den mutmaßlichen Tatort in Nürnberg herausgefunden. Es sei davon auszugehen, dass sich die Tat in einem Hinterhof der Neulichtenhofstraße im Zeitraum von 13 Uhr bis 13.30 Uhr ereignete. Die Mordkommission der Nürnberger Kriminalpolizei bittet in diesem Zusammenhang Personen, welche im Bereich der Neulichtenhofstraße im genannten Zeitraum einen Streit oder eine körperliche Auseinandersetzung beobachtet haben, sich unter der Telefonnummer 0911 2112-3333 mit der Polizei in Verbindung zu setzen.

Erstmeldung vom 10. Juni 2022: Streit in der Südstadt eskaliert: Fahndung nach zwei Unbekannten erfolglos - Polizei sucht Zeugen

Eintreffende Polizeibeamte fahndeten mit starken Kräften nach den beiden unbekannten Männern. Diese konnten trotz umfangreicher Fahndungsmaßnahmen bislang nicht angetroffen werden.

Der 34-Jährige wurde zur ärztlichen Versorgung in ein Krankenhaus gebracht.

Das zuständige Fachkommissariat der Nürnberger Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen und sucht Zeugen des Vorfalls. Personen, die gegen 13.30 Uhr im Bereich zwischen dem Maffeiplatz und der Frankenstraße eine Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen wahrgenommen haben, werden gebeten sich unter 0911 2112-3333 mit dem Kriminaldauerdienst Mittelfranken in Verbindung zu setzen. Nach jetzigem Stand der Ermittlungen soll der 34-Jährige einen schwarzen E-Scooter mit sich geführt haben.

Vorschaubild: © Christopher Schulz (Symbolfoto)