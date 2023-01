Der fränkische Kult-Comedian "Bembers" ist am Sonntag (08. Januar 2023) mit nur 56 Jahren verstorben. Das berichten am Abend mehrere Medien. Nach ersten Informationen soll Roman Sörgel, wie der Comedian mit bürgerlichem Namen heißt, an einem Herzinfarkt gestorben sein.

Das Duo "Streckenbach und Köhler", bei welchem André Streckenbach, der Geschäftsführer von Bembers Agentur, mitwirkt, bestätigte den Tod des Comedians in einem Facebook-Post. Im September 2022 sagte der Nürnberger Kult-Comedian alle Termine seiner Tour aufgrund gesundheitlicher Probleme ab.