Dreiste Betrüger am Werk: Bereits im Oktober wurde ein 65-Jähriger aus Mittelfranken von angeblichen Microsoft-Mitarbeitern kontaktiert. Sie erzählten ihm, dass sein PC Fehler im System verursache würde und er deshalb eine neue Software bräuchte. Hierzu wäre der Zugriff auf seinen Computer nötig.

Der 65-Jährige ließ dies zu. Die Betrüger baten ihn anschließend, sich bei seinem Online-Banking einzuloggen. Die Polizei geht davon aus, dass sich die angeblichen Microsoft-Mitarbeiter hier Überblick über die Finanzen des Mannes verschafften.

"Microsoft-Mitarbeiter" betrügen 65-Jähriger - er überweist über eine viertel Million Euro

In den kommenden Wochen wurde der 65-Jährige immer wieder kontaktiert und aufgefordert, größere Geldbeträge an verschiedene Konten zu überweisen, um zu dabei behilflich zu sein, "Hacker zur Strecke zu bringen". Er würde das Geld sicher wieder zurückbekommen, versicherten ihm die Betrüger.

Gutgläubig überwies der Mann insgesamt an die 280.000 Euro - auf Konten in Bangkok und Hongkong. Bei einer dieser Überweisung schlug sein Online-Banking Alarm. Daraufhin überwies der 65-Jährige das Geld mit Vordrucken und verlor so den Überblick über seine Konten. Dass er betrogen wurde, bemerkte er erst Wochen später, wie das Polizeipräsidium Mittelfranken berichtet.

In diesem Zuge weist das Fachkommissariat für Cybercrime der Nürnberger Kriminalpolizei daraufhin, niemals Fremden den Zugriff auf Ihren PC zu gewähren. Schon gar nicht per Telefon. Echte Microsoft-Mitarbeiter würden zudem nicht nach Ihrer finanziellen Lage fragen. Scheuen Sie sich nicht die Polizei zu kontaktieren, wenn sie das Gefühl haben, Opfer eines Betruges geworden zu sein.