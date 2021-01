Für den kommenden Sonntag (31.01.21) haben Gegner der Corona-Schutzmaßnahmen eine weitere Demonstration in Lauf an der Pegnitz angemeldet. Auch eine Gegendemonstration ist geplant. Nachdem es bei der letzten Demonstration in Lauf zu Gewalt gegenüber Polizisten kam, rufen Landrat Armin Kroder und Bürgermeister Thomas Lang zu Friedfertigkeit und Vernunft auf.

Die Demonstration der „Querdenker“ soll am Sonntag am frühen Nachmittag auf dem Marktplatz in der Laufer Altstadt stattfinden. Die Veranstalter haben 200 Teilnehmer angekündigt und wollten ursprünglich von der Heldenwiese zur Innenstadt ziehen. Diesen Zug hat das Landratsamt verboten, die Demonstration darf also ausschließlich auf dem Marktplatz stattfinden. Es wurde auch eine Gegendemonstration mit dem Thema „Solidarität statt Verschwörungswahn“ angemeldet, die mit ebenfalls 200 Teilnehmern zur selben Zeit in Sicht- und Hörweite zu den Querdenkern stattfinden soll, berichtet das Landratsamt Nürnberg.

Apell an Corona-Demonstranten: Landrat bittet um friedliches Verhalten

Mehrere Stimmen aus der Bevölkerung hatten gefordert, die Demonstration der Querdenker insgesamt zu verbieten, weil sie in Sorge sind, dass die Demonstranten randalieren und andere Personen angreifen werden.

„Wir müssen trennen zwischen der Meinung der Demonstranten und ihrem Recht, diese Meinung frei zu äußern. Ich teile die Meinung, die Corona-Schutzmaßnahmen dienten nur der Gängelung und Entmachtung der Bevölkerung, absolut nicht, in keiner Weise. Aber diese Meinung durch eine Demonstration kundzutun ist ein Grundrecht, und das Grundgesetz ist Basis all unserer Handlungen als Behörde und meiner als Landrat. Ich appelliere allerdings eindringlich an alle Demonstranten, sich friedlich zu verhalten und die Meinungsfreiheit, die sie für sich einfordern, auch der Gegenseite zuzugestehen. Gewalt gegen Bürger*innen und Einsatzkräfte oder Randale sind absolut inakzeptabel. Toleranz endet da, wo Intoleranz beginnt!“, so Armin Kroder.

Der Bürgermeister der Stadt Lauf, Thomas Lang, betont ebenfalls die Grundrechte, hat aber wenig Verständnis für die Demonstration zu diesem Zeitpunkt, die er in die Rubrik „unnötige Provokation“ einordnet.

Corona-Demonstrationen: Rücksichtnahme und Respekt sind das A und O

Dennoch: „Es gibt oft unterschiedliche Meinungen zu einem Thema. Die Art und Weise, wie man Meinungen vertritt und diese Diskussionen führt, kann nur folgendermaßen verlaufen: Es muss friedlich und mit Respekt für alle Beteiligten geschehen. Es kommt in unserer Stadt immer wieder zu Sachbeschädigungen durch Gegner der Corona-Schutzmaßnahmen, und am vergangenen Freitag wurden sogar Mitmenschen angegriffen, Polizisten, die ihren Dienst taten. Das sind keine Meinungsäußerungen mehr, sondern Grenzüberschreitungen, die ich als Bürgermeister und der Stadtrat mit mir aufs Schärfste verurteilen", so der Bürgermeister von Lauf an der Pegnitz Thomas Lang.

Lang wehrt sich entschieden gegen den Missbrauch des Schlagworts „zammhalten“, das bisher für Geduld und Rücksichtnahme stand und der Unterstützung des regionalen Handels und der Gastronomie diente.

Am letzten Freitag war es im Nachgang zu einer friedlich verlaufenen Demonstration der Querdenker zu gewaltsamen Übergriffen vonseiten der Demonstranten auf Polizisten gekommen. Als die Beamten das Attest einer Frau kontrollierten, die keine Maske trug, bedrängten Umstehende die Männer und ein 39-Jähriger griff die Polizisten an. Zwei Polizisten wurden leicht verletzt, ein dritter musste mit Kopfverletzungen ins Krankenhaus eingeliefert werden. Landrat Armin Kroder, Bürgermeister Thomas Lang, Kreistag und Stadtrat verurteilten den Angriff als „intolerable Eskalation“.

