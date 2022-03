McDonald's mit begrenztem Angebot: Nicht nur in Lauf, sondern auch bundesweit sind McDonald's-Filialen derzeit von "Beeinträchtigungen bei der Belieferung" der Restaurants betroffen, erklärt die zentrale Presseabteilung des bekannten Fast-Food-Riesen.

Ob der Ukraine-Krieg hierbei eine Rolle spielt, wird auf Anfrage von inFranken.de vonseiten des Unternehmens nicht bestätigt. Die McDonald's-Filialen seien indes in unterschiedlichem Ausmaß betroffen.

McDonald's hat eingeschränktes Angebot - "So etwas habe ich noch nie erlebt"

Wer in der McDonald's-App am Standort Lauf bestellen will, muss momentan unter anderem auf folgende Produkte verzichten:

McWrap Chicken Caesar

Big Caesar Chicken Salad

Snack Salad Classic

Buttermilk Ranch Dip

Chili Sauce

Senf Sauce

Caesar Dressing

In Altdorf ist zudem der Burger "Filet-o-Fish" nicht verfügbar. Es gibt "aktuell operative Schwierigkeiten bei unserem Logistikpartner Havi", schreibt McDonald's. Ausverkaufte Produkte seien die Folge. "Wir können nicht absehen, wann es zu Ende ist", teilt Franchise-Nehmer Michael Rottenberger mit, der die Filialen in Lauf, Altdorf, Feucht, Plech und Neumarkt betreibt. Seit 2003 sei er im Geschäft und sagt: "So etwas habe ich noch nie erlebt." McDonald's arbeite "mit allen Beteiligten daran, schnellstmöglich eine Lösung zu finden, um die Auswirkungen für unsere Gäste so gering wie möglich zu halten".

