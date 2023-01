Nürnberg: Mario Barth kommt - Auftritt in der Arena Nürnberger Versicherung im März 2023

"Aktueller könnte der Tourtitel nicht sein": Veranstalter informiert über neues Bühnenprogramm

"Was man noch sagen, tun oder essen darf?": Der Komiker und die Political Correctness

Im April 2022 löste Mario Barth einen Eklat aus, als er nach einem Streit über die im ÖPNV gültige Maskenpflicht einen Zug der Deutschen Bahn verlassen musste. Der Komiker polarisiert häufig, füllt aber seit Jahren die Hallen in Deutschland. Seit Oktober 2022 steht der erfolgreiche Comedy-Star mit seinem neuen Programm "Männer sind Frauen manchmal aber auch … vielleicht" wieder auf der Bühne. Der Tourtitel ist wohl als bissiger Seitenhieb auf die aktuelle Political-Correctness-Debatte rund um die Themen Diversität, Gendern und Co, zu verstehen.

Mario Barth kommt in die Arena Nürnberger Versicherung: "Wer blickt noch durch"

Am Samstag, 4. März 2023, kommt er in die Arena Nürnberger Versicherung. Der Veranstalter kündigt an, welche Themen der 50-Jährige in seiner Show "überspitzt" behandelt. "Aktueller könnte der Tourtitel nicht sein. Wer blickt noch durch, wenn in allen Lebensbereichen ständig hinterfragt wird, was man noch sagen, tun oder essen darf? Vor allem, wenn man zu einer Randgruppe gehört, die Laktose und Nüsse verträgt", das frage sich Mario Barth laut Veranstalter. "Für seine neue Tournee überlegte der Komiker, ob er sich nach mehr als 20 Jahren dem Thema Hund/Katze widmen und am Ende seiner Shows Harfe spielen sollte", heißt es in einer Pressemitteilung mit einem Augenzwinkern.

Doch die Fans von Mario Barth können demnach beruhigt sein: Der 50-Jährige bleibe der Thematik Mann/Frau treu und erzähle von skurrilen Kreißsaal-Erlebnissen und Alltagsbeobachtungen, die er "überspitzt" darstelle: "Die Powerveganerin beim Grillabend, die Urlaubsbekanntschaft mit einer 92-Jährigen, die weiß, wie es um die Jugend von heute bestellt ist" und weitere Geschichten gebe der Comedian in seinem neuen Programm zum Besten.

Tickets für Mario Barths Auftritt in der Arena Nürnberger Versicherung gibt es auf der Webseite des Comedians, an allen bekannten Vorverkaufsstellen oder unter der Tickethotline 06073 – 722 740.

