Am Donnerstag (16. Dezember 2021) wollte ein 27-Jähriger gegen 17 Uhr sein nicht mehr fahrbereites Auto reparieren. Das Fahrzeug war im Felsenweg in Hormersdorf (Landkreis Nürnberger Land) geparkt. Für die Instandsetzung ließ er den Motor an und stieg aus, vergaß dabei jedoch, die Handbremse anzuziehen, wie die Polizeiinspektion Lauf mitteilt.

Als der 27-Jährige etwas aus dem Kofferraum holte, rollte der Transporter nach hinten und klemmte den Mann zwischen seinem Fahrzeug und einem Zaun ein. Eine Frau beobachtete den Unfall und informierte Nachbarn, mit deren Hilfe es gelang, das Auto ein Stück nach vorne zu schieben und so den Eingeklemmten zu befreien.

Er wurde vor Ort von einem Notarzt behandelt und mit leichten Verletzungen ins Krankenhaus Lauf gebracht. Der Zaun blieb unbeschädigt, am Transporter entstand jedoch ein Sachschaden in Höhe von rund 200 Euro.