Großer Stellenabbau bei MAN - auch in Nürnberg? Der Vorstand der VW-Tochter MAN hat Zahlen zum seit Längerem geplanten Stellenabbau vorgelegt - diese sind höher als gedacht. Insgesamt sollen bis zu 9500 Jobs wegfallen. Damit wäre jeder vierte Job in dem Unternehmen betroffen. Das berichten der Konzern und die Deutsche Presse-Agentur(dpa).

Zuletzt wurde das Management neu formiert. Ziel ist eine Ergebnisverbesserung von rund 1,8 Milliarden Euro bis 2023. In Deutschland gibt es insgesamt rund 20.000 Stellen bei MAN. Wie stark diese betroffen sind, ist derzeit noch unklar. Vermutet wird hingegen, dass ganze Betriebe wegfallen könnten. Besonders Steyr (Österreich), Plauen (Sachsen) und Wittlich (Rheinland-Pfalz) stünden laut dpa unter Beschuss.

"Kein Standort explizit ausgeschlossen": Werk in Nürnberg gefährdet?

Auf Anfrage von inFranken.de erklärte ein MAN-Sprecher am Freitag (11. September 2020), dass noch unklar sei, inwiefern der Standort in Nürnberg betroffen sein wird: "Es ist schwierig, diese Frage im Moment zu beantworten. Heute wurden die Pläne des Vorstands erst mal der Arbeitnehmerseite vorgelegt." Zunächst müsse man die Verhandlungen abwarten. Klar sei aber: "Es ist so, dass sie [die Zahlen] sich auf alle Standorte weltweit beziehen. Da wird kein Standort explizit ausgeschlossen. In welcher Form, das zeigen erst die Verhandlungen."

Gegenwind kommt vor allem von Gewerkschaft und Betriebsrat: "Es kann nicht sein, dass Stellenabbau und Standortschließungen die einzigen Lösungsansätze sind, die dem Vorstand einfallen", klagt der Betriebsratsvorsitzende Saki Timoniaris. Auch Jürgen Kernern, Hauptkassierer der IG Metall und stellvertretender Aufsichtsratsvorsitzender bei MAN Truck & Bus, äußert sich kritisch. Man werde es nicht hinnehmen, "dass die Beschäftigten für Corona und für jahrelanges Missmanagement des Vorstands bestraft werden".

