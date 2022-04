Am Dienstag (12. April 2022) musste zeitweise die A3 im Nürnberger Land gesperrt werden. Wie die Verkehrspolizei Feucht mitteilte, wollte ein 62 Jahre alter Lastwagen-Fahrer am Kreuz Altdorf in Richtung Würzburg auffahren, stieß dabei aber gegen einen Sattelzug, der auf der Parallelspur unterwegs war.

Durch den Anstoß gerieten beide Fahrzeuge nach rechts von der Fahrbahn ab und kamen in der angrenzenden Böschung zum Liegen. Für die Bergung der Sattelzüge musste die A3 phasenweise gesperrt werden. Zahlreiche Einsatzkräfte der angrenzenden Feuerwehren sowie des THW Lauf wurden zur Bewältigung der Einsatzlage herangezogen.

Zwei Lastwagen landen nach Zusammenstoß in der Böschung: A3 bei Altdorf zeitweise gesperrt

Die beiden Fahrer blieben unverletzt, es entstand jedoch ein Sachschaden von rund 65.000 Euro. Die Bergungsarbeiten dauerten bis in die frühen Morgenstunden.

