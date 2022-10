Nürnberg vor 25 Minuten

Handfester Protest

Literarischer Krawall: Demonstranten stürmen Lesung - Diplomatin unter den Gästen

Bei einer Lesung in Nürnberg ist es am Wochenende zu chaotischen Szenen gekommen. Mehrere Dutzend Äthiopier wollten auf Missstände in ihrer Heimat aufmerksam machen - was in ein Handgemenge ausartete. Unter den Gästen war auch die Botschafterin Addis Abebas in Deutschland.