Deutschlands Döner-Hauptstadt: Lieferando mit bundesweitem Vergleich

mit bundesweitem Nürnberg landet fast ganz oben - Ranking-Gewinner sorgt für Überraschung

landet - sorgt für Angebot, Preise und Bewertungen: Berlin erreicht lediglich Platz 3

erreicht lediglich Wo gibt es den teuersten Döner - und wo den billigsten?

Der Online-Markplatz Lieferando hat einen bundesweiten Vergleich durchgeführt. Gesucht wurde Deutschlands Döner-Hauptstadt. Kriterien bildeten hierbei Angebot, Preise und Kundenbewertungen. Untersucht wurden diesbezüglich die 10 einwohnerstärksten Städte der Republik mit den meisten Dönerläden. Nun liegt das Ergebnis vor: Nürnberg landet in dem Döner-Ranking auf dem zweiten Platz - und damit noch vor Berlin. Die Bundeshauptstadt schafft es lediglich auf Platz 3. Gewinner des Lieferando-Vergleichs ist derweil eine Stadt, die vorab wohl die wenigstens auf ihrer Rechnung hatten.

Nürnberg ist Deutschlands Döner-Hauptstadt Nummer 2 - Dresden ist der Sieger

Beschäftigt man sich mit der Frage nach Deutschlands Döner-Hauptstadt, denken viele unweigerlich an Berlin. "Unsere Untersuchung zeigt jedoch, dass es für Döner-Liebhaber mittlerweile bessere Anlaufstellen gibt als die deutsche Hauptstadt", erklärt Lieferando in einer Pressemitteilung. Und tatsächlich: Im bundesweiten Vergleich des Lieferdienst-Riesen hat die Spree-Metropole das Nachsehen.

Mit Dresden und Nürnberg liegen sogar zwei Städte vor Berlin auf den Rängen 1 und 2. Dresden als Deutschlands Döner-Hauptstadt - das dürfte für viele unerwartet gewesen sein. Lediglich in der Kategorie "Anzahl der Dönerläden" habe sich der Sieger Berlin geschlagen geben müssen. Gemessen an den Google-Bewertungen schneidet die Hauptstadt Lieferando zufolge sogar am drittschlechtesten ab. Auf dem letzten Platz des Döner-Vergleichs liegt demnach abgeschlagen Hamburg.

"Der Döner ist als schneller und kostengünstiger Snack bekannt. Unsere Untersuchung zeigt, dass zumindest letzteres nicht mehr ganz aktuell ist", berichtet Lieferando, laut Eigenaussage Deutschlands größter Online-Marktplatz für Essensbestellungen. Die gegenwärtige Preisentwicklung mache auch vor dem Döner nicht halt. "In Dresden kostet ein Döner im Schnitt nach unserer Recherche aktuell 4,96 Euro", so Lieferando. Dies sei zwar teuer, im durchgeführten Vergleich aber der momentan zweitgünstigste Döner in Deutschland.

Durchschnittspreis: Wo gibt es den teuersten Döner - und wo den billigsten?

Den aktuell günstigsten Döner gebe es laut Lieferando mit einem durchschnittlichen Verkaufspreis von 4,67 Euro in Bremen. In Hamburg müssten Döner-Fans dagegen mittlerweile mehr als 6 Euro für den beliebten Snack bezahlen - dies sei zugleich der höchste Preis im durchgeführten Lieferando Ranking.

Infolge von Kostensteigerungen mussten auch in Franken viele Dönerläden ihre Preise anpassen. Zwei Imbiss-Betreiberinnen aus Coburg erklärten inFranken.de unlängst, wie es in Zukunft weitergehen soll. Ihre Prognose fiel hierbei durchaus düster aus.

