Seit Mittwoch darf der Nürnberger Tiergarten wieder öffnen: Besucher müssen dabei künftig auf eine seltene Tierart verzichten - am 10. März wurde der letzte verbleibende Flachlandtapir abgegeben.

Das Männchen "Poroto" kam 2009 in den Nürnberger Tiergarten, um dem Weibchen "Daisy" Gesellschaft zu leisten. Nachdem Daisy im vergangenen Jahr gestorben war, wurde das Männchen nun an den Zoo Schmiding in Österreich abgegeben.

Tiergarten gibt Flachlandtapir ab - Künftig mehr Tiere aus Südostasien

Besucher des Tiergartens können jedoch weiterhin die aus Südostasien stammenden Schabrackentapire bestaunen. Der Tiergarten möchte seinen Fokus auf diese stark gefährdete Tierart beibehalten und koordiniert dazu das "Erhaltungszuchtprogramm" (EEP).

Mittelfristig plant der Tiergarten, den gesamten Tierbestand des Tropenhauses, umzustrukturieren: Dort sollen "zukünftig nur noch bedrohte Arten aus Südostasien gehalten werden", heißt es in einer Pressemitteilung. "Auch Hirscheber werden wieder zum Tierbestand gehören." Aktuell werden dort vor allem nicht bedrohte Tierarten aus Nord- und Südamerika gehalten.

Mit der Neuausrichtung des Fokus setzt sich der Tiergarten auch für den Erhalt vom aussterben bedrohter Tierarten ein. Südostasien gilt als Biodiversität-Hotspot, Tier- und Pflanzenleben sind dort "besonders vielfältig." Durch menschliche Eingriffe verschwinden jedoch zunehmend Lebensräume, was das Überleben vieler Tierarten gefährdet.

Engagement für Artenschutz

Der Tiergarten Nürnberg ist bekannt für sein Engagement für den Artenschutz und züchtet erfolgreich vom Aussterben bedrohte Arten: Anfang Februar wurde dort ein seltener Somali-Wildesel geboren.