Die Kriminalpolizei Fürth wurde am Dienstag (14. März 2023) auf ein Ehepaar aufmerksam, welches im Verdacht stand, Handel mit Betäubungsmitteln "im größeren Stil" zu treiben.

Daraufhin wurde die Wohnung des Paares in Leinburg durchsucht - die Beamten fanden ein Sammelsurium an unterschiedlichen Drogen: Rund 1500 Gramm Cannabis, etwa 900 Gramm Amphetamin, zirka 15 Gramm Kokain, 30 Ecstasy-Tabletten und rund 580 Gramm psychoaktive Pilze versteckten die beiden bei sich. Zudem beschlagnahmten die Beamten rund 5000 Euro Bargeld.

Leinburg im Kreis Nürnberger Land: Polizei nimmt mutmaßliches Drogen-Paar fest

Da die Kriminellen während der Wohnungsdurchsuchung in einem Auto vor dem Gebäude saßen, konnten sie gleich festgenommen werden. Laut Polizeipräsidium Mittelfranken waren die beiden 35 und 36 Jahre alt. Im Zuge des Ermittlungsverfahrens wurde zudem eine Wohnung in Heroldsberg, sowie ein Bandprobenraum in Nürnberg durchsucht. Hier fand man ebenfalls geringe Mengen Cannabis.

Jetzt stellt die Staatsanwaltschaft Nürnberg-Fürth Haftantrag gegen das beschuldigte Ehepaar. Am Donnerstag (16. März 2023) erließ der Ermittlungsrichter Haftbefehle wegen des Großhandels mit Betäubungsmitteln.

