Am Freitagmorgen (28. Oktober 2022) hat sich im Leinburger Ortsteil Gersdorf ein Unfall ereignet, bei dem ein Autofahrer und ein Motorradfahrer miteinander kollidiert sind. Dabei erlitt der involvierte 62-jährige Motorradfahrer mittelschwere Verletzungen und musste mit vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht werden.

Laut der Polizei Altdorf fuhr der 49-jährige Autofahrer mit seinem Wagen die Hauptstraße im Leinburger Ortsteil Gersdorf entlang. Als er links in die Schmiedgasse abbog, übersah er dabei den ihm entgegenkommenden 62-jährigen Motorradfahrer. In der Folge kam es zum Zusammenstoß.

Motorradfahrer wird mittelschwer verletzt

Durch den Aufprall wurde das Motorrad in die Schmiedgasse geschleudert. Der Fahrer zog sich mittelschwere Verletzungen zu und wurde in ein Krankenhaus eingeliefert. Die Polizei vermutet, dass seine Schutzkleidung einen weitaus schlimmeren Ausgang verhindern konnte. Durch den Unfall entstand ein beträchtlicher Schaden an der Frontseite des Autos, während das Motorrad einen Totalschaden erlitt.

Die Freiwillige Feuerwehr Gersdorf kümmerte sich um die Absicherung der Unfallstelle und die Beseitigung der ausgelaufenen Betriebsstoffe.