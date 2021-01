Warnung vor Betrugsmasche: In den letzten Wochen hat es immer wieder betrügerische Anrufe gegeben. Vor dieser Betrugsmasche warnt nun die Polizeiinspektion Altdorf in einer Pressemitteilung von Mittwoch (20. Januar 2021). Die Betrüger geben sich bei den Telefonaten als Polizeibeamte oder Verwandte aus. In beiden Fällen kontaktieren sie überwiegend ältere Menschen, um an Geld oder Wertsachen zu kommen.

Sie erklären, dass sie sich in einer Notlage befänden und dringend Hilfe bräuchten. Das erbittete Geld oder die Wertsachen würden dann von einer anderen Person vor Ort abgeholt. Wie das Polizeipräsidium Unterfranken über seine Facebook-Seite bekannt gibt, nutzen die Betrüger den Corona-Lockdown aus. Viele Menschen sitzen Zuhause und sind übers Telefon erreichbar.

Betrugsmasche umgehen: Polizei gibt Tipps

Die Polizei Altdorf gibt dahingehend folgende Tipps: