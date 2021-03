Drei Beamte der Polizeiinspektion Lauf erlitten bei dem Einsatz Verletzungen. Ein 38-jähriger Beamter konnte seinen Dienst nicht mehr fortsetzen und musste sich im Anschluss in einem Krankenhaus in ärztliche Behandlung begeben. Die polizeilichen Maßnahmen am Einsatzort waren gegen 20.30 Uhr abgeschlossen.

Trotz Verbots trafen sich über 100 Gegner der Corona-Maßnahmen unlängst in Fürth. Das "Bündnis gegen Rechtsextremismus und Rassismus" übt in diesem Zusammenhang nun harsche Kritik an der Polizei. Diese betont: "Die Polizei hat klare Kante gezeigt."

