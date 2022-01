REACH-Verordnung verbietet seit dem 4. Januar 2022 viele Tattoofarben

EU-Verordnung: Die seit dem 4. Januar 2022 geltende REACH-Verordnung definiert tausende in Tattoofarben enthaltene Substanzen als potenziell gefährlich oder nicht ausreichend erforscht. In der gesamten Europäischen Union sind damit vor allem die gängigen bunten Tattoofarben verboten. Nur schwarze, graue und weiße Farben sind noch erlaubt. Der Tattookünstler Jack Rebel aus Lauf erwartet in wenigen Tagen seine neuen Farben, doch trotzdem ist seine Stimmung getrübt.

Tätowierer aus Lauf muss viele Projekte aufschieben

Rebel arbeitet mit zwei Kollegen in einem Tattoo-Studio. Bei einem Kollegen, der nur schwarz-weiß steche, laufe das Geschäft aktuell besser als zuvor. Der andere Kollege "mache normalerweise Farbe und Schwarz-Weiß", aber habe vor ein paar Monaten auf Schwarz-Weiß umgestellt. Ihn treffe es nur bedingt. „Mich trifft es aber leider voll“, erklärt Rebel. Nächste und übernächste Woche stünden drei leere Tage in seinem Kalender.

"Die REACH-konformen Farben sollten diese oder nächste Woche eintreffen." Fast die volle Farbpalette habe er und seine Kollegen damit ab kommender Woche (17. Januar 2022) wieder zur Verfügung. Die Farben müssten aber zunächst getestet werden. Erst wenn die Tätowierer sie für gut befänden, könnten sie an den Kund*innen angewandt werden. Als inFranken.de mit dem Tätowierer im Oktober sprach, kündigte er an, nur an den drei Weihnachtsfeiertagen Urlaub zu nehmen. Denn viele Projekte wollte er vor dem Eintritt des Verbots noch fertigstellen.

Der große Kundenandrang blieb allerdings aus: "Zusätzlich kam uns die 2G-Regel in die Quere. Ein Drittel unserer Kunden durfte gar nicht zum Tätowieren kommen. Das Problem haben wir auch heute noch. Also es ist immer noch sehr schwierig." Viele alte Projekte stünden daher in der Warteschlange. "Dieses Jahr habe ich schon neue Projekte im Kalender, aber ich muss meinen Kund*innen auch versprechen können, dass neue Farbe kommt." Deshalb gelte es noch abzuwarten, bevor die ersten Linien gezogen werden.

Verbot von Grün- und Blaupigmenten droht 2023

Neben der 2G-Regel belaste Rebel und seine Kollegen auch das drohende Verbot der beiden populären Pigmente Blau15 und Grün7. Der Grund: Laut der Europäischen Chemikalienagentur (ECHA) stehen diese im Verdacht, krebserregend zu sein. "Das betrifft dann noch einmal zwei Drittel der Farben, weil Blau für fast jeden Farbton zum Anmischen gebraucht wird", erklärt der Tätowierer aus Lauf.

Um das Verbot zu verhindern, läuft derzeit eine Petition. Ob diese Erfolg hat, wird sich noch zeigen.