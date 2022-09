Wie die Polizei berichtet, wurde am Samstag (10. September 2022) ein Azubi in der Hersbrucker Straße in Lauf einer Verkehrskontrolle unterzogen. Mit seinem Fahrrad fuhr der 20-Jährige ohne Licht und in Schlangenlinien auf dem Gehweg.

Der Grund der Fahrweise sei schnell klar gewesen, so die Polizei. Bei dem Laufer Radfahrer konnte Alkoholgeruch festgestellt werden und ein Test am Alkomaten erbrachte ein Ergebnis von 2 Promille.

Gegen den Radfahrer wurde ein Ermittlungsverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr eingeleitet, erklärt die Polizei abschließend.