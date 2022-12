Zwei Autofahrer sind mit ihren Fahrzeugen auf einem Mitarbeiterparkplatz gedriftet und haben dabei einen Sachschaden verursacht. Der Vorfall ereignete sich bereits am Freitagabend (16. Dezember) gegen 19.30 Uhr in der Nürnberger Straße in Lauf.

Wie die Polizeiinspektion Lauf an der Pegnitz berichtet, beobachteten aufmerksame Zeugen den Vorfall.

Autofahrer driften auf Mitarbeiterparkplatz - Polizei ermittelt

Bei ihren Driftversuchen auf dem Parkplatz eines Unternehmens beschädigten die Fahrer einen Randstein. Die Polizei schätzt den entstandenen Sachschaden auf rund 1000 Euro.

Die Ermittlungen zu den Fahrern dauern an.

Vorschaubild: © Annika Palmari / unsplash.com