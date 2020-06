Bei einem schweren Unfall in der Karl-Sauer-Straße in Lauf wurde am Sonntagmorgen, 28.06.2020, ein 4-jähriges Kind schwer verletzt. Das Mädchen kletterte laut Polizeibericht auf ein Sofa und stürzte aus einem offen stehenden Fenster im 1. Stock.

Der Vater, der mit im Raum anwesend war, konnte den Sturz nicht mehr verhindern. Das Kind kam mit schweren Verletzungen in das Krankenhaus Nürnberg-Süd, schwebt aber glücklicherweise nicht mehr in Lebensgefahr.